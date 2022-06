1 lipca rusza jubileuszowa edycja festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane. Czas zaplanować filmowe wakacje nad morzem, w górach i na Mazurach

Poniedziałki: We Are Tennis

Każdy tydzień wakacji rozpoczną filmy, których akcja rozgrywa się… na kortach. To nawiązanie do działań Banku BNP Paribas pod hasłem "Tenis to my", polegających na wspieraniu rozwoju tej dyscypliny sportowej na wszystkich poziomach. Wśród starannie wybranych tytułów zobaczymy m.in. film "King Richard. Zwycięska rodzina" z najlepszą w karierze kreacją Willa Smitha, "Wimbledon", czyli uroczą komedię twórców "To właśnie miłość" rozgrywającą się na słynnych kortach w Londynie z magnetyzującą Kirsten Dunst oraz porywający "Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem".