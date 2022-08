150 filmów w dziewięć dni, czyli Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu po raz 23.

ŁUKASZ MACIEJEWSKI ZAPRASZA

Kogo jeszcze do swojego cyklu zaprosił Maciejewski? Andrzej Grabowski i debiutujący "Piosenkami o miłości" reżyser Tomasz Habowski opowiedzą o pracy nad tą produkcją w poniedziałkowy wieczór 8 sierpnia. O "Sonacie" (reż. Bartosz Blaschke), filmie, w którym – podobnie jak w "Piosenkach o miłości" – dźwięk i muzyka mają szczególne znaczenie, mówić będzie lubiany przez LAF-owiczów Lech Dyblik. Z kolei po projekcji "Mojego wspaniałego życia" (reż. Łukasz Grzegorzek) z publicznością spotka się Wiktoria Wolańska. Po pokazie tego hitu ostatniej jesieni prawdziwa gratka dla kinomanów: we wtorkowy wieczór w Kinie Skarb w Zwierzyńcu odbędzie się pierwszy w Polsce pokaz komedii gangsterskiej "Nie cudzołóż i nie kradnij". To komediowa opowieść o tym, jak nasze małe grzechy mogą doprowadzić do prawdziwej lawiny nieszczęść. W tym reżyserskim debiucie Mariusza Kuczewskiego, scenarzysty m.in. "Underdoga" i trzech części "Listów do M.", zobaczymy Mateusza Banasiuka, Aleksandrę Popławską i Mariusza Drężka. Oni też – wraz z reżyserem i producentką Magdaleną Kuczewską – spotkają się z publicznością w cyklu "Łukasz Maciejewski zaprasza".