3 sposoby na ukrycie problemów skórnych na planie filmowym

Makijaż jako sposób na ukrycie problemów skórnych

Nie ulega wątpliwości, że makijaż to pierwsza rzecz, która na planie filmowym jest w stanie zakryć wszystkie niedoskonałości. Miejsce takie zazwyczaj posiada szereg specjalistów, którzy we właściwy sposób potrafią zakryć każdy mankament. Choć w kamerze, makijaż filmowy wygląda na lekki to nic bardziej mylnego.