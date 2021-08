6 dzikich historii prosto z Polski na pierwszych stronach gazet! Film "kRAJ" w kinach od 27 sierpnia.

Kto nie ma w zwyczaju rozpoczynać swojego dnia od porannego przeglądu prasy czy instagramowej relacji autorstwa Make Life Harder? Poniedziałek, wtorek, środa… a tam kolejna optymistyczna dawka wiadomości z kraju. Można by pomyśleć, że czasem nasza polska rzeczywistość to jeden wielki nagłówek tabloidowej gazety codziennej. No cóż, taki mamy klimat, a nic nie pokazuje tego lepiej niż 6 ‘dzikich historii’ z filmu "kRAJ", który wejdzie na ekrany kin już 27 sierpnia.