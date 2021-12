"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" - zobacz zwiastun

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" to film zabawny, ale momentami też poruszający. Każdy przefiltruje go przez siebie. Wydaje mi się, że historia jest uniwersalna i widzowie, którzy wybiorą się do kina, uszczkną sobie taki punkcik, o którym pomyślą: "A, to moje życie, to widziałem, to przeżyłem" – dodaje Karolina Bruchnicka.