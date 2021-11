Aktor znany z hollywoodzkich hitów w "Śmierci Zygielbojma". Jack Roth zagrał w polskim filmie

Dlaczego akurat Jack Roth wcielił się w postać Adama? Na to pytanie odpowiada reżyser Ryszard Brylski. "W Londynie odbywały się castingi. Jack pierwotnie nie był brany pod uwagę do roli Adama. Tamtejsi reżyserzy castingowi, po przeczytaniu scenariusza, w którym był mocny miłosny wątek, proponowali raczej aktorów w typie amantów. Zaprezentowano mi plejadę fajnych nazwisk – osób, które znane są z filmów i seriali. Wszyscy byli bardzo przystojni. Długo nie mogliśmy się zdecydować, kogo powinniśmy wybrać. Jack Roth został zaproponowany do roli Thomasa. Gdy go zobaczyłem, od razu wiedziałem, że to właśnie on musi zagrać Adama – że to ten człowiek, który, ze swoją dosyć szorstką urodą i błyskiem w oku, idealnie będzie pasował do Karoliny Gruszki. No więc zmieniliśmy nasze plany i ostatecznie Jack zagrał Adama, a w Thomasa wcielił się Will Brown" – wyjaśnił Brylski.