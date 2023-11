"Bardzo uzależnia". Przebój Netfliksa z gwiazdorską obsadą bije rekordy

Zaczęło się dążenia do skutecznej eliminacji bólu w poważnych sytuacjach, skończyło na maksymalizacji zysków. Kluczem do sukcesu dla firm farmaceutycznych było przekonanie regulatora, państwowej agencji dopuszczającej leki do obrotu, że silne specyfiki nie wywołują fizycznego uzależnienia oraz bezpośrednie dotarcie do lekarzy. Pierwsze zagadnienie przybliża widzom produkcja "Kryzys" z Gary Oldmanem, którą można obejrzeć na Netfliksie, drugie nowość platformy zatytułowana "Recepta na przekręt".