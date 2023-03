Barry Keoghan może zgarnąć Oscara. W dzieciństwie przeżył piekło

Miłość do kina narodziła się więc przypadkiem. Podobnie jak kariera aktorska Barry'ego. Jako 19-latek zgłosił się na casting do kryminału "Between the canals" po tym, jak zobaczył ogłoszenie na witrynie sklepu. Zagrał małą rólkę, która rozbudziła jego apetyt na więcej. Rozpoczął studia aktorskie, choć jak mówił w wywiadach "nie miał wtedy nawet 2,20 funta na autobus do szkoły".