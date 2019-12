Będzie panseksualny. Tak zdecydował Ryan Reynolds

O ile relacja między Negasonic Teenage Warhead i Yukio w "Deadpoolu 2" była dla wszystkich jasna, to preferencje tytułowego bohatera sugerowano dość aluzyjnie. To się zmieni w 3. części. Dzięki Ryanowi Reynoldsowi.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim filmie o Deadpoolu scenarzyści delikatnie dali do zrozumienia, że dla Wade'a Wilsona płeć nie gra roli. Że może być aktywny, jak i pasywny. Można było to odbierać dosłownie albo jako żart. Teraz okazuje się, że w 3. odsłonie twórcy położą wszystkie karty na stół.

Panseksualizm to jedna ze współczesnych tożsamości seksualnych. Podobny do biseksualizmu, różni się jednak przedrostkiem "pan", który oznacza "wszystko". Dla osób panseksualnych miłość nie wyklucza, odczuwają one więc pociąg do osób bez względu na ich tożsamość płciową.