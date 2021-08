BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane - półmetek - sukces frekwencyjny

Kolejne 31 dni festiwalowych emocji

W sierpniu we wszystkich festiwalowych kurortach bezpłatne seanse startują pół godziny wcześniej niż w lipcu: Sopot - 21:30, Zakopane - 21:00 oraz Giżycko - wtorki i środy o 21.00. Projekcje odbywają się codziennie na sopockim Molo oraz na Placu Niepodległości przy zakopiańskich Krupówkach, a we wtorki i środy w giżyckiej Ekomarinie, gdzie filmy można oglądać również z zacumowanych jachtów, ponieważ ścieżka dźwiękowa dostępna jest na pokładzie dzięki festiwalowej częstotliwości radiowej 87,7 MHz. Filmy, w ramach repertuaru podzielone na dni tematyczne, bawią i wzruszają, ale również uwrażliwiają i prowokują do myślenia. Drugą połowę festiwalu rozpoczęły 1 sierpnia „Córki dancingu”, prezentowane w ramach niedzielnego cyklu Kobieta z kamerą. W kolejnym tygodniu, w dzień dedykowany kobietom po obu stronach kamery, będzie można obejrzeć „Babyteeth” – film opowiadający historie nastolatki, której w pewnym momencie sprawy wymykają się spod kontroli. Pod hasłem Siła muzyki, w festiwalowe poniedziałki, pojawią się rozśpiewany „La La Land”, biograficzna „Whitney” i głośne „Narodziny gwiazdy” z Lady Gagą i Bradleyem Cooperem. We wtorkowym cyklu Otwarci na świat na widzów czeka z kolei obsypany nagrodami „Moonlight”, ponadczasowa opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca na świecie, a wśród środowych zdobywców Oscarów pojawi się m.in. „Parasite” pokazujący niesamowitą chęć walki o poprawę własnego losu. Piątki ze Storytel to ekranizacje dzieł literackich (m.in. „Sherlock Holmes”, „Dziewczyna z pociągu” i „Tajemniczy Ogród”), natomiast w soboty zatytułowane Komedie, komedie widzów będą bawić m.in. „Dżentlemeni” z Hugh Grantem w roli cwanego i dowcipnego dziennikarza oraz trzymający w napięciu film „Na noże”, gdzie w rolę detektywa wcielił się świetny Daniel Craig. Repertuar na każdy dzień sierpnia, wraz z opisem poszczególnych pozycji, jest dostępny na stronie: https://kinoletnie.pl/repertuar. W wersji on-line festiwalu można również obejrzeć udostępniony bezpłatnie film otwarcia „Home - S.O.S. Ziemia!”, a także epokowe perły światowej kinematografii: filmową kompilację najważniejszych dzieł francuskich pionierów kina braci Lumière, etiudy młodych studentów polskich szkół filmowych oraz wyjątkowy przegląd kina amatorskiego z przestrzeni stu lat.