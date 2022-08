BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane – wyjątkowy konkurs dla fanów filmów

Jubileuszowa, 15 edycja BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane rozpoczęła się 1 lipca w Sopocie i Zakopanem, a 5 lipca do filmowych lokalizacji dołączyło Giżycko z jedynym w Europie kinem jachtowym, gdzie filmy wyświetlane są nad przepięknym jeziorem Niegocin w każdy wtorek i środę wakacji. Bezpłatne seanse filmowe odbywają się do końca sierpnia. Repertuar festiwalu został podzielony na dni tematyczne: Poniedziałki: We Are Tennis, Wtorki: Świat Cię potrzebuje, Środy: Made In Poland, Czwartki: Oscary, Piątki ze Storytel, Soboty: Jest akcja!, Niedziele: Kobieta z kamerą. Tradycją festiwalu jest wyróżnianie za wybitne osiągnięcia polskiej aktorki lub aktora statuetką Diamentowego Klapsa Filmowego. W tym roku wyróżnienie podczas gali na sopockim Molo otrzymała Maja Ostaszewska.