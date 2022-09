Buzz Astral - historia legendarnego strażnika kosmosu, który stał się inspiracją dla kultowej zabawki z serii Toy Story. Już 12 września na DVD

Buzz Astral jest właśnie takim bohaterem – de facto, to fenomen wielkiego ekranu, który stał się inspiracją dla linii zabawek. To właśnie chcieli osiągnąć filmowcy tworząc postać do filmu "Toy Story" wyprodukowanego przez Pixar Animation Studios w 1995 roku. W tej historii Buzz Astral – zabawka – znalazł się w centrum uwagi jako zupełnie nowy, bardzo pożądany gadżet, który wygrał rywalizację z nakręcanym szeryfem – Chudym – o miano ulubionej maskotki Andy'ego. Minęło ponad 20 lat i reżyser Angus MacLane, twórca od lat związany ze światem Toy Story, autor krótkometrażówek "Toy Story: Zestaw pomniejszony" i "Toy Story: Horror" zadał sobie pytanie: jaki film mógł sprawić, że Andy zapragnął posiąść fantastyczną figurkę dysponującą laserami, ciosem karate i aerodynamicznymi kosmicznymi skrzydłami? "Buzz Astral" to film, który zobaczył Andy, jego przyjaciele i prawdopodobnie większość świata – mówi reżyser. Chciałem zrobić coś, co wiernie oddawałoby klimat tych lekkich, wysokobudżetowych, popularnych filmów.