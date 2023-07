Była córką emigrantów z Polski. To ona stoi za Barbie

Jeśli po seansie będziecie googlować nazwisko Ruth Handler, to na pewno natkniecie się na historyjkę o tym, jak doszło do powstania Barbie. O tym, że Ruth zwróciła uwagę, jak jej córka bawiła się papierowymi laleczkami i traktowała je jak dorosłe kobiety. A że produkowane w tamtym czasie lalki były przede wszystkim bobasami, Ruth miała doskonałe pole do popisu, by stworzyć zupełnie inną zabawkę dla dziewczynek. Sprawa była łatwa o tyle, że współnależąca do jej męża firma Mattel, zajmowała się produkcją plastikowych rzeczy, w tym zabawek.