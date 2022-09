Charlotte Gainsbourg o swoim nowym filmie "Pasażerowie nocy"

Rozpoczęłaś swoją karierę bardzo młodo, właściwie w latach osiemdziesiątych.

Najprawdopodobniej dlatego tak mnie to wszystko poruszyło. Naprawdę miałam poczucie, że rozumiem, przez co przechodzą nasze postaci i przypomniałam sobie czasy, gdy marzyłam o karierze aktorskiej, nie mając odwagi komukolwiek tego wyjawić. Wiedziałem, że nakręcenie Złośnicy nie było gwarantem długiej kariery. To bardzo niebezpieczny okres, kiedy łatwo można stracić pewność siebie. Jest się podatnym na zranienia. Po każdym ujęciu można było dostrzec, że Quito i Megan są trochę zagubieni, jeśli nie dostają od Mikhaëla żadnych wskazówek. Dawali z siebie tak wiele, że nie potrafili spojrzeć na to wszystko z dystansu. Najbardziej poruszającą dla mnie sceną jest scena motocyklowa z Quito. Nakręciliśmy ją na końcu i czułam, jak bardzo dotknęło go zakończenie ujęć, ponieważ sama miałam podobne uczucia na początku swojej kariery: utrata koncentracji i codzienne odwiedziny na planie, w którym się dosłownie zakochałeś. Nie rozmawialiśmy o tym zbyt długo, ponieważ Quito nie jest zbyt wylewny, jednak można to było dostrzec.