Charlotte Gainsbourg zagrała z synem w nowym filmie. Zwiastun i data premiery

Yvan dokładnie wie, czego chce na planie. Jest super, ale też jest…bardzo szczery i mówi wprost, o co chodzi. Mimo, że jestem w tej branży już od dawna, nadal jestem bardzo wrażliwa na to, co dzieje się na planie, z tego względu zachowuję pewien dystans. Nie znaleźliśmy jeszcze idealnego sposobu na współpracę. A może właśnie to jest idealne rozwiązanie…- podkreśla Charlotte Gainsbourg