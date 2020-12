Christopher Nolan ujawnił szokująca informację. W "Memento" była zapowiedź "Tenet"?

W ostatniej rozmowie z serwisem Complex Christopher Nolan ujawnił kilka ciekawych informacji na temat swojego ostatniego filmu "Tenet" . Widzowie zapamiętają produkcję m.in. ze względu na wykorzystanie w niej tzw. odwróconej entropii. Jest to sekwencja, podczas której widzimy, jak kula tkwiąca w szybie zostaje przez protagonistę wciągnięta z powrotem do lufy pistoletu. Reżyser zastosował ten efekt już 20 lat temu w "Memento", o czym opowiedział w wywiadzie.

- Miałem w głowie wizję, jak kula jest po prostu wysysana ze ściany do lufy pistoletu. To obraz, który zawarłem w Memento, aby zilustrować strukturę tego filmu, jednak zawsze miałem też ambicję, żeby zrobić film, w którym bohaterowie musieliby sobie radzić z fizyczną rzeczywistością takich warunków. W pewnym sensie pomysł wysuwa się na pierwszy plan, kiedy jest na to odpowiedni czas i jest to skomplikowany proces, więc robiłem te wszystkie inne rzeczy - wyznał Nolan.