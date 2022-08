"Chrzciny" na początek 23. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

Filmem otwarcia 23. edycji Letniej Akademii Filmowej będą "Chrzciny". Jego bohaterką jest Marianna, która postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość (chrzciny najmłodszego wnuka) do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń. W filmie poza grającą główną rolę Katarzyną Figurą (która dwa lata temu odwiedziła Zwierzyniec) występuje też Tomasz Schuchardt, który – razem z reżyserem Jakubem Skoczeniem – będzie bohaterem spotkania tuż po projekcji. Spotkanie poprowadzi krytyk filmowy i przyjaciel LAF Łukasz Maciejewski.