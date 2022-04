Ciekawe i nie wszystkim znane filmy o piłkarzach

3. Roberto Baggio: Boski Kucyk

Przez wielu nazywany był Włoskim Maradoną, ale Roberto Baggio z pewnością zapisał swoją własną kartę w historii światowej piłki nożnej. Film opowiada o jego drodze do kariery piłkarza, która zdecydowanie nie była usłana różami. Choć mogłoby się tak wydawać, bo przecież w wieku 18 lat za trzy miliony lirów trafił do stolicy przepięknej Toskanii, Florencji. Jednak szybko doznał groźnej kontuzji, która na długi czas wyeliminowała go z gry, a lekarze nie dawali mu szans na powrót do zawodowego sportu. Nie przeszkodziło mu to w trzykrotnym zdobyciu tytułu wicekróla strzelców Serie A i drugiego miejsca na Mundialu 1994 z kadrą Włoch. To jego niestrzelony karny zadecydował o przegranej w meczu o złoto z Brazylią. Mimo tego, kibice w kraju darzyli go wielką sympatią, choć dla niego było to dosyć traumatyczne wydarzenie. Jak dziś wygląda jego życie? Warto obejrzeć.