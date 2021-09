Colin Tilley z Nagrodą za Osiągnięcia w Dziedzinie Wideoklipu EnergaCAMERIMAGE 2021

Jest reżyserem ponad 200 teledysków i jednym z najlepszych na świecie reżyserów z dziedziny branded content. Tilley zamierza też jednak spróbować swych sił w filmach pełnometrażowych. Ostatnio wyreżyserował film koncepcyjny If I Can't Have Love I Want Power z Halsey w roli głównej, do którego muzykę skomponowali zdobywcy Oscara® i Grammy Trent Reznor i Atticus Ross, a kostiumy zaprojektowała Vivian Westwood.