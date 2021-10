"Chcieliśmy zbadać, dlaczego była taka, jaka była. Co sprawiło, że stała się Cruellą de Mon. Podchodziliśmy do tego, jak do historii powstania super-złoczyńcy w komiksie: kim była jako dziecko, co ją ukształtowało. Wszystko, co do tej pory widzowie wiedzieli o Cruelli, to to, że chciała zrobić płaszcz z dalmatyńczyków. Już na wczesnym etapie prac zdecydowaliśmy, że aby dać im coś nowego, musimy pokazać coś, co znają, od zupełnie innej strony" – tłumaczy Andrew Gunn.