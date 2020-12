"Cyberpunk 2077". Arcydzieła, które trzeba znać. Najlepsze filmy w swoim gatunku

"Metropolis" (1927) – do obejrzenia w VOD.PL.

Cyberpunk równolegle rozwijał się także w Japonii. Na początku za sprawą mangi, a później także anime. Wiele osób kojarzy zapewne animację z 1995 r. " Ghost in the Shell ", ale kamieniem milowym dla rozwoju gatunku była wyprodukowana 7 lat wcześniej "Akira".

"Akira" to działo bogate w symbolikę i podatne na różnorakie interpretacje. Odnosi się do japońskiej historii, przywołuje niepokój związany z wojną atomową, opowiada o rozpadzie społeczeństwa, w którym rozwój technologiczny przesłania wszystkie wartości.

Za manifest cyberpunku śmiało można uznać jego tzw. "Trylogię Ciągu", w której skład wchodzą: wydany w 1984 r. "Neuromancer" oraz "Graf Zero" i "Mona Liza Turbo". W nich to zawarta jest cała cyberpunkowa rzeczywistość – mroczna wizja przyszłości opartej na nowoczesnej technologii i wszechobecnych komputerach.

W latach 90. Gibson otrzymał szansę przeniesienia cyberpunkowego świata z książek do filmu. Na zamówienie podejmującej odważne wyzwania niezależnej wytwórni TriStar Pictures, na podstawie jednego ze swoich opowiadań, napisał scenariusz do filmu "Johnny Mnemonic".

Nie ma co ukrywać, nie była to zbyt udana produkcja. Warstwa fabularna, po bardzo obiecującym początku, rozwija się tandetnie, bez najmniejszego polotu. Niemniej, tzw. cyberpunkowa rzeczywistość została tam przedstawiona w sposób bardzo sugestywny. Przy okazji przetarła też szlak dwóm filmowcom, którzy kilka lat później stworzyli cyberpunkowe opus magnum.

Wielu osobom cyberpunk kojarzy się przede wszystkim z " Matriksem ". Jednak, co ciekawe, przynależność filmu braci Wachowskich do tego gatunku nie jest taka oczywista.

Obraz przedstawia bowiem dystopijną wizję przyszłości stworzoną nie przez ludzi, lecz przez sztuczną inteligencję. To ona stworzyła wirtualny świat i ona uwięziła ludzkość w inkubatorach. Niemniej, to pozbawione refleksji rozwijanie technologii sprawiło, że sztuczna inteligencja, maszyny wyrwały się spod kontroli człowieka i zwróciły się przeciwko niemu. Niuanse nie mogą oczywiście przesłonić faktu, że to właśnie "Matrix" odcisnął najmocniejsze cyberpunkowe piętno w popkulturze. Wprowadził wiele słów czy pojęć do potocznej mowy, zapoczątkował modę na styl cyberpunka – długie czarne płaszcze, wysokie buty, ciemne okulary; wpłynął na sposób postrzegania świata przez młodych ludzi.