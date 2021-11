„Czarna Wdowa”

"Jest Avengersem, o którym wiemy najmniej – mówi scenarzysta Eric Pearson. – Okazuje się, że nie do końca jest tym, za kogo się podaje w "Iron Man 2". Natasha decyduje się na ukrywanie swojej przeszłości i prawdziwej tożsamości przed widzami i innymi postaciami. W "Czarnej Wdowie" odsłaniamy to, co do tej pory było nieznane, a także to, skąd wzięły się jej obawy przed ujawnianiem informacji na swój temat." – dodaje.