Debiut reżyserski Sii „MUSIC” i thriller z Katherine Heigl „Tożsamość strachu” - lutowe premiery Galapagos Films na VOD

Dramat muzyczny „MUSIC” z Kate Hudson, Leslie Odomem Jr. i Maddie Ziegler zadebiutuje na VOD już 12.02. Druga z lutowych nowości – thriller psychologiczny „Tożsamość strachu” z Katherine Heigl, Madison Iseman i Harrym Connickiem Jr. na VOD pojawi się 25.02.

„MUSIC”

MUSIC - oficjalny zwiastun VOD i DVD

Music

Legenda światowej muzyki, 9-krotnie nominowana do Grammy Sia debiutuje jako reżyserka filmem „MUSIC”. Opowiada w nim o magii, którą można dostrzec, gdy ktoś, kto nie potrafi komunikować się za pomocą słów, spotyka ludzi, którzy potrafią słuchać sercem. W rolach głównych występują nominowana do Oscara® zdobywczyni Złotego Globu Kate Hudson („U progu sławy”), zdobywca nagrody Tony Award oraz Grammy – Leslie Odom Jr. („Hamilton”). Maddie Ziegler, która wciela się w rolę tytułowej Music, jest przyjaciółką i muzą Sii od 2014 roku, odkąd wystąpiła w klipie do jej światowego przeboju „Chandelier”.

Film rozpoczyna się w momencie, gdy żyjąca na własną rękę, z dala od rodziny Zu (Kate Hudson) po śmierci babci, zostaje niespodziewanie jedynym opiekunem Music (Maddie Ziegler), swojej nastoletniej przyrodniej siostry, która nie mówi ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu. „MUSIC” łączy w sobie ciepłą opowieść o sile miłości z musicalowymi elementami, które napędzają i wzmacniają historię, przedstawiając widzom barwne życie postaci.

Film „MUSIC” od 12.02 można oglądać na VOD: ipla, vod.pl, Orange TV Go, PREMIERY CANAL+, Platforma CANAL+, CHILI, Play, NETIA, Multimedia GO, VECTRA TV Online, UPC Polska, TVP VOD, Mojeekino.pl, E-KinoPodBaranami, a od 24.02 na DVD. 12.02 Sia wyda również ósmy studyjny album z utworami, które można usłyszeć w filmie. Płyta zawiera m.in. znane już piosenki „Together" oraz „Courage to Change" i będzie dostępna zarówno na nośniku CD jak i we wszystkich serwisach streamingowych.

„Tożsamość strachu”

Tożsamość strachu - oficjalny zwiastun VOD

Tożsamość strachu

Wyobraź sobie, że jesteś jedynym świadkiem uprowadzenia dziecka. Że w swoim domu przetrzymuje je twoja sąsiadka – szanowana przez lokalną społeczność nauczycielka. A teraz uświadom sobie, że cierpisz na schizofrenię i nikt ci nie wierzy. Taki problem ma Rain Burroughs (Madison Iseman). To cierpiąca na schizofrenię i zmagająca się z przerażającymi halucynacjami nastolatka, która była świadkiem porwania dziecka, a jedyną osobą, która jej wierzy jest Caleb (Israel Broussard) – chłopak, który być może istnieje tylko w jej głowie. Czy ktoś w końcu uwierzy Rain? Co jest prawdą, a co fikcją?

Thriller psychologiczny wyreżyserowany przez Castille Landon ma na celu przedstawienie młodych ludzi cierpiących na choroby psychiczne w niestandardowy sposób, zapraszając widzów do umysłu głównej bohaterki - Rain zmagającej się ze schizofrenią. W rolach głównych występują: Katherine Heigl („Wpadka”), Madison Iseman („Annabelle wraca do domu”), Harry Connick Jr. („Psychopata”) i Israel Broussard („Śmierć nadejdzie dziś”).

Thriller psychologiczny „Tożsamość strachu” od 25.02 można oglądać na VOD: ipla, vod.pl, Orange TV Go, PREMIERY CANAL+, Platforma CANAL+, CHILI, Play, Multimedia GO, VECTRA TV Online, UPC Polska.