discovery+ na playerze – wyjątkowe produkcje własne i hity discovery poszerzą ofertę serwisu

Programy dokumentalno-rozrywkowe w ofercie discovery+ zostały pogrupowane zgodnie z preferencjami widzów według ich ulubionych kategorii, takich jak: „Gorączka złota”, „Dzika Alaska”, „Przygoda i odkrywanie”, Lifestyle”, „Kryminalne zagadki”, „Ciekawość”. To intuicyjne i czytelne rozwiązanie ma ułatwiać poznawanie nowego i powiązanego tematycznie kontentu.

Wprowadzenie programów z serwisu discovery+ na Playera jest elementem globalnej strategii firmy, która poszerza i integruje swoją ofertę cyfrową. Równolegle Discovery będzie nadal rozwijać istniejące kanały telewizyjne, inwestując w nowe propozycje programowe. Już na wiosnę stacje należące do TVN Grupa Discovery szykują aż kilkadziesiąt premierowych tytułów.

Uruchomienie globalnej platformy streamingowej discovery+ jest dla nas krokiem milowym. Bardzo się cieszę, że Polska jest jednym z pierwszych rynków, na którym zaprezentujemy programy z tego serwisu. Po raz pierwszy tak szeroka biblioteka naszych produkcji będzie dostępna w formacie VOD. Polscy widzowie uzyskają dostęp do naszych unikalnych programów w wybranym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu – mówi Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA.

W grudniu 2020 r. użytkownicy Playera będą mogli obejrzeć trzy nowe serie discovery+ Originals. Będą to dwie globalne produkcje „Estonia – katastrofa na morzu”, „Największa tajemnica Mount Everest” oraz przygotowana specjalnie dla polskich widzów „Pasja na Krawędzi” z Bartoszem Ostałowskim. Wkrótce w ofercie pojawią się kolejne tytuły.

28 września 1994 r. prom M/S Estonia zatonął w drodze z Tallina do Sztokholmu. W najpoważniejszej katastrofie morskiej w powojennej Europie zginęły 852 osoby. Od chwili tragedii, 26 lat temu, zarówno ci, którzy przeżyli, jak i ci, którzy stracili bliskich, nie ustają w staraniach, by poznać przyczynę zatonięcia. W serialu dokumentalnym „Estonia – katastrofa na morzu” świadkowie zrelacjonują to tragiczne wydarzenie, a najnowsze podwodne odkrycia rzucą światło na nowe fakty w tej sprawie.