Jak mówi Villeneuve, proces wyboru Timothée Chalameta był bardzo prosty: nie było go. Nie miałem planu B. Od początku wiedziałem, że zrobię ten film z Timothée. Na szczęście nie było trudno go przekonać, bo bardzo spodobał się mu scenariusz i chciał ze mną pracować. Jest niesamowitym aktorem. Przede wszystkim Timothée jest bardzo rozważny i to widać w jego oczach. Paul jest intelektualistą i musimy to czuć przez cały film, że jest kimś, kto ma wątpliwości, kto na nowo wyobrazi sobie otaczający go świat, przyjmie inną rzeczywistość i dostosuje się do nowej. To wymaga dużej inteligencji, zdolności do adaptacji i to jest coś, co chciałem zobaczyć w Paulu Atrydzie.