Do dziś się tego wstydzi. Przy dziewczynach czuł się bardzo skrępowany

Jean-Claude Van Damme zagrał samego siebie w drugim sezonie "Przyjaciół" w odcinku zatytułowanym "The One After the Superbowl", który został wyemitowany w 1996 roku. Pochodzący z Belgi aktor był już wówczas gwiazdą kina akcji, miał na koncie swoje największe kinowe przeboje ("Uniwersalny żołnierz", "Nieuchwytny cel", "Strażnik czasu"), a jednak na planie "Przyjaciół" czuł się bardzo skrępowany. Dlaczego?