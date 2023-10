Dobra robota PiS! "Zielona granica" największym przebojem 2023 roku

Podczas premierowego weekendu "Zielona granica" zgromadziła w kinach 137,3 tys. widzów. Jest to najlepszy rezultat otwarcia osiągnięty w tym roku przez polską produkcję. Poprzedni rekord należał do "Heaven in Hell" i wynosił 110 tys. sprzedanych biletów. Efekt mocnego marketingu PiS nie ograniczył się jedynie do pierwszych dni wyświetlania filmu Agnieszki Holland. W dniu wyborów kina wciąż będą go wyświetlać, bo wciąż gromadzi bardzo dużo widzów.