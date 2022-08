"Doktor Strange w multiwersum obłędu" - kontynuacja przygód jednego z najważniejszych bohaterów uniwersum Marvela już 10 sierpnia na Blu-Ray™, DVD oraz w kolekcjonerskich wydaniach Stellbook

W postać tytułowego superbohatera po raz kolejny wciela się wybitny Benedict Cumberbatch, dwukrotnie nominowany do Oscara® dla najlepszego aktora pierwszoplanowego ("Gra tajemnic", "Psie pazury"). Jak sam mówi o swojej postaci, wejście w Multiwersum to dla niego przede wszystkim okazja do samopoznania: Strange dostrzega, dzięki swoim doświadczeniom w Multiwersum i różnym wersjom samego siebie, które tam napotyka, jak wiele wzorców zachowań nosi w sobie. Jest to rodzaj głęboko wdrukowanej informacji o tożsamości doktora Stephena Strange'a w każdym ze światów, oraz o niebezpieczeństwach wiążących się z tą postacią. Czy będzie bohaterem dla wroga, czy wrogiem dla bohatera? Kim jest Doktor Strange w Multiwersum? Dosłownie spotyka się z różnymi wersjami samego siebie, żeby rozwikłać tę zagadkę.