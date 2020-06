Dokument, który ujawnia tragiczną prawdę o upolitycznionej służbie zdrowia

W 2015 roku w klubie muzycznym Colective w Bukareszcie wybuchł pożar, w którym zginęło tragicznie 27 młodych ludzi. W klubie nie było wyjść ewakuacyjnych, a mimo to miał pozwolenie na działalność.

To samo w sobie jest już ogromną tragedią ludzi, dla rodzin nastolatków, którzy zginęli w tym pożarze.

Ale to dopiero początek historii, którą opowiada rumuński film dokumentalny ”Colective” (premiera: HBO i HBO GO, 4 czerwca)

Śledzimy jego dochodzenie. Okazuje się, że środki do dezynfekcji używane w rumuńskich szpitalach były rozcieńczane nawet dziesięciokrotnie. W efekcie zawartość substancji potrzebnych do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych wynosiła w butelkach około 0.01 proc.

Dopiero po tym, jak o sprawie napisała gazeta, rząd zlecił analizy laboratoryjne. Okazało się, że żaden ze środków chemicznych produkowanych przez monopolistyczny zakład chemiczny nie spełniał norm. Środki teoretycznie bakteriobójcze okazały się bezużyteczne, a poparzeni ludzie umierali na skutek zakażeń i infekcji. W sumie w kolejnych miesiącach z tego powodu mogło umrzeć do 37 osób.

Przyparty do muru skorumpowany socjaldemokratyczny rząd rumuński musi w końcu poświęcić ministra zdrowia, bo nie ma go jak dłużej kryć. Człowiek, który opowiadał, że szpitale rumuńskie ”są na poziomie niemieckich”, musi odejść. Tymczasem po leżących w szpitalach ofiarach pożaru chodzą robaki, taki brud panuje na oddziałach dla poparzonych. Tragiczna prawda ma się nijak do oficjalnej propagandy.