Dzieci mają moc! Rozmowa z pisarką i scenarzystką Agnieszką Dąbrowską

Co do dziecięcych wykonawców – główną rolę gra mój przeuroczy sąsiad, krakus, którego prawie dwa lata temu poprosiłam o pozowanie do zdjęć potrzebnych mi do prezentacji scenariusza w rozwoju na jakimś evencie filmowym. Maciek Karaś tak profesjonalnie i naturalnie pozował, jak zawsze przy tym dowcipkując, że delikatnie zasugerowałam później zebranej już ekipie filmowej i reżyserowi, by zaprosili go do castingu. Na to jednak, że po trwających kilka miesięcy poszukiwaniach najlepszego kandydata do roli, to właśnie Maciek został wybrany, nie miałam już żadnego wpływu. Przechodził kolejne etapy castingu, by wreszcie go wygrać. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że chłopak jest gwiazdą!