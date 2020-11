Informacja prasowa

EnergaCAMERIMAGE

Mimo że tegoroczna edycja Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE zepchnięta została do wirtualnego podziemia, idea pozostaje nadal taka sama – jest to wydarzenie organizowane z miłości oraz pasji do ruchomych obrazów, i poświęcone różnym aspektom sztuki autorów zdjęć. Jest to zatem ten sam Festiwal, który od lat inspiruje nie tylko zawodowych twórców filmowych, ale i zwykłych amatorów kina z całego świata. Wymuszone trudnymi czasami ograniczenia, które zostały nam narzucone, w rzeczywistości dają pole do rozwinięcia skrzydeł i dotarcia do nowej publiczności dzięki nieograniczonym możliwościom globalnej sieci. Takie jest właśnie toruńskie EnergaCAMERIMAGE, które tym razem gości na ekranach telewizorów, monitorów czy tabletów wszystkich Państwa, którzy zechcą wspólnie z nami celebrować piękno X muzy

Zdj. Sylwester Rozmiarek (Materiały prasowe)