Epicka opowieść o losach nowych bohaterów filmowego uniwersum Marvela

Marvel Studios przedstawia "Eternals" – 25 film MCU – oraz zupełnie nowe przygody dziesięciorga superbohaterów, którzy nigdy wcześniej nie pojawiali się na ekranie. Nieśmiertelni herosi przez tysiące lat pozostający w ukryciu, w obliczu zagrożenia muszą zjednoczyć siły, by stanąć do walki z najstarszymi wrogami ludzkości - Dewiantami. Obsadę tworzą znakomici aktorzy (m. in. Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington), a za reżyserię odpowiada nagrodzona dwoma Oscarami® Chloé Zhao. Premiera na Blu-ray™, Blu-ray™ Steelbook i DVD już 23 marca!