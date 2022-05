Eugene Kotlyarenko. Z Ukrainy do Hollywood

"Spree" ogląda się przez to nie tyle jak film, ale jak przerażającą – i przy tym pouczającą – transmisję na żywo z poczynań młodego człowieka, który brnie do sławy po trupach. To jednocześnie szalona przejażdżka i kąśliwy komentarz do świata, w którym liczba followersów jest ważniejsza niż ludzkie życie.