Fani krytykują aktora. "Nie ma wstydu. Prosi zwykłych ludzi o pomoc"

- Kiedy otworzyliśmy nasz fundusz, wywołaliśmy w sieci pewien sprzeciw. Rozumiem to. Wiem, że mogłem zachować się lepiej i następnym razem to zrobię. Zawsze mówicie mi prawdę - dobrą i złą. […] Daję wam słowo, że zawsze słucham, uczę się, rozwijam, by później lepiej działać. Nigdy wcześniej nie zakładałem funduszu. Rozumiem was, doceniam. Wyciągnę wnioski" - obiecuje hollywoodzki gwiazdor.