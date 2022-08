Festiwal BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane wkracza rozpędzony w drugą połowę wakacji

Poniedziałki pod hasłem WE ARE TENNIS to dowód na to, że kort tenisowy jest nie tylko areną sportowych zmagań, ale również doskonałą lokalizacją dla planu filmowego. 1 sierpnia ten festiwalowy cykl rozpocznie "Córka trenera" w reżyserii Łukasza Grzegorzka z rewelacyjnym w roli zagubionego ojca Jackiem Braciakiem. Zmagając się z trudnym procesem dojrzewania nastolatki, rozgrywa on mecz życia zakończony widowiskowym smeczem. W kolejne poniedziałki zostaną wyświetlone: "Wimbledon", "Wojna płci", "King Richard: Zwycięska rodzina" oraz "Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem". Poniedziałkom patronuje Bank BNP Paribas, który strategicznie wspiera tenis na całym świecie od niemal 50 lat.