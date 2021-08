Filmowe odcienie niepełnosprawności

Podczas inauguracji otwarte zostaną dwie wystawy – pierwsza zatytułowana "Wiatr w żagle" to efekt Fotokonfrontacji, które odbyły się w Ośrodku Sportów Wodnych w Dźwirzynie w czerwcu tego roku. Bohaterami fotografii są osoby z niepełnosprawnością, które miały okazję popływać żaglówkami dostosowanymi do ich potrzeb. Za aparaty chwyciła młodzież Zespołu Szkół Plastycznych im. W. Hasiora w Koszalinie pod kierunkiem Wojciecha Szweja. Przeprowadzenie Fotokonfrontacji było możliwe dzięki współpracy z Gminą Kołobrzeg, która realizuje projekt pod nazwą Baltic For All.