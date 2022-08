Filmy, spotkania z twórcami, monondram i koncerty na finał 23. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

Nowe i stare cykle

Letnia Akademia Filmowa to rokrocznie projekcje filmów połączonych w cykle. Tzw. długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć jeszcze kilka produkcji, jakie proponujemy w ramach retrospektywy Ingmara Bergmana (w tym "Dokument o Faro, 1979"), przeglądu filmów francuskiego reżysera i aktora Bertranda Mandico, przedpremierowe projekcje obrazów pochodzącego z Algierii, a mieszkającego we Francji Tony’ego Gatlifa.