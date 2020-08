Franciszek Pieczka: "Myślałem, że jak ludzie polecą w kosmos, to zmądrzeją"

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

- Od kilku miesięcy siedzę w domu, nigdzie nie wychodzę i nie ukrywam, że mam już tego troszeczkę dosyć. Od czasu do czasu dzwoni do mnie Kaziu Kaczor, z którym grałem w teatrze Powszechnym i dzieliłem garderobę, i rozmawiamy sobie, jak na starszych panów przystało.

- Niedawno obchodziłem 92. urodziny i na stare lata chcę po prostu mieć święty spokój. Nie chcę się denerwować. Myślałem, że jak ludzkość poleci w przestrzeń kosmiczną i popatrzy na naszą błękitną planetę, to zmądrzeje. A okazuje się, że to wszystko nic. Ciągłe kłótnie, nie ma dyskusji, są tylko monologi, przekrzykiwanie się. Powiedziałem sobie, "Dajcie mi wszyscy święty spokój, z waszymi politykami i kłótniami. Mam tego po same uszy" – tłumaczy Franciszek Pieczka.

Pieczka podkreśla, że nigdy nie zajmował się polityką. Nigdy nie był w żadnej partii. Liczyło się tylko granie i to, co może przekazać publiczności.

- Starałem się robić swoje, jak najlepiej potrafiłem. Być szczerym w stosunku do widza i przekazać mu przez kolejne role swoje przemyślenia o świecie i życiu. To mi wystarczało.

- Nie zaglądam też do internetu. To przykre czasy, w których można być anonimowym i bezkarnie komentować, często raniąc innych. Zawsze w takich momentach przypomina mi się dzieciństwo na wsi, gdzie były tzw. sławojki. Na jednej z nich był napis: "Proszę was z łaski nie robić na deski, patrzeć do góry i celować do dziury". Tym dla mnie są właśnie te anonimowe komentarze.