"Gliniarz z Beverly Hills: Axel F". Ten film podzieli widzów

Gdybym miała policzyć auta, które na swojej drodze staranował Axel Foley w najnowszej, czwartej części "Gliniarza z Beverly Hills", to albo zgubiłabym się już po 10 (pierwszy kwadrans filmu), albo zasnęłabym, jak przy liczeniu baranów. Reżyser Mark Molloy doskonale wiedział, że tego filmu nie można zacząć inaczej: najpierw musi być żart, strzelanie, pościg, a potem jeszcze żart. No to teraz możemy zaczynać!