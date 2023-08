Grażyna Torbicka skarży się na ministra kultury. "To był cios"

- Nie przewidzieliśmy jednak, że Ministerstwo Kultury, po 16 latach, w tym roku nie da nam ani złotówki. Pisaliśmy odwołania, ale mimo to nie dostaliśmy w tym roku żadnego wsparcia. To był pierwszy cios. [...] Najsmutniejsze jednak jest to, że w tegorocznym budżecie tylko osiem procent pochodzi z instytucji publicznych. I to nie jest tylko nasz przypadek - stwierdziła Grażyna Torbicka w rozmowie z Interią.