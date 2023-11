Gwiazda jako księżniczka zawalczy ze smokiem. Będzie nowy hit Netfliksa?

Nie dzielny rycerz, ale odważna księżniczka

Na zakończonym w niedzielę, 12 listopada 2023 r. wydarzeniu online Netflix Geek Week zaprezentowany został nowy tytuł z udziałem Brown. Mowa tu o "Damie" Juana Carlosa Fresnadillo, przygodowym filmie fantasy, w którym aktorka wciela się w posłuszną księżniczkę. Jak czytamy w oficjalnym opise Netfliksa Elodie przygotowuje się do wyjścia za mąż za przystojnego księcia. Za późno zdaje sobie jednak sprawę, że jej małżeństwo zostało zaaranżowane przez jej rodzinę tylko po to, by złożyć dziewczynę w ofierze i dzięki temu spłacić długi.