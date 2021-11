Haley Bennett z Nagrodą Dla Aktorki Młodego Pokolenia na festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2021

Uczestnicy EnergaCAMERIMAGE kojarzą zapewne Haley Bennett z imponującej roli w psychologicznym dreszczowcu "Niedosyt", gdzie wcieliła się w tracącą grunt pod nogami młodą żonę, która zaczyna odczuwać wewnętrzny przymus spożywania niebezpiecznych przedmiotów. Aktorka ma jednak na koncie wiele innych świetnych ról, poczynając od kinowego debiutu w komedii "Prosto w serce" (reż. Marc Lawrence, zdj. Xavier Pérez Grobet), gdzie zagrała gwiazdę popu. Potem była choćby rola twardej wdowy, która w "Siedmiu wspaniałych" (reż. Antoine Fuqua, zdj. Mauro Fiore) wynajmuje grupę hardych rewolwerowców, by pomścić śmierć męża. W "Elegii dla bidoków" (reż. Ron Howard, zdj. Maryse Alberti) Haley Bennett wcieliła się w skromną i opiekuńczą dziewczynę, którą życie zmusiło, by zbyt szybko dorosła, ale mimo to nigdy nie straciła wiary w słuszność swych wyborów. Z kolei w "Dziewczynie z pociągu" (reż. Tate Taylor, zdj. Charlotte Bruus Christensen) aktorka była pozornie idealną żoną z przedmieść, która skrywała straszną tajemnicę.