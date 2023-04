Hugh Jackman był na badaniach. To znowu może być rak

- Chciałem, żebyście usłyszeli to ode mnie, na wypadek, gdyby ktoś zobaczył mnie na ulicy czy coś. Właśnie miałem zrobione dwie biopsje - zaczął Jackman, który nagrał filmik skierowany do fanów. Na Instagramie śledzi go ponad 31 mln osób z całego świata. Aktor może więc być inspiracją i wzorem do naśladowania dla wielu z nich.