Inny nie znaczy gorszy. Najlepsze filmy i seriale o spektrum autyzmu, które trzeba zobaczyć To nie przypadek, że wiele filmów i seriali poruszających temat autyzmu zyskało miano prawdziwych hitów. Ich bohaterowie są absolutnie wyjątkowi, a ich zmagania z trudami życia wzbudzają podziw i współczucie. Przedstawiamy najciekawsze tytuły o autyzmie i zespole Aspergera, których nie można przeoczyć. Źródło: materiały partnera Mają ogromne trudności w interakcjach społecznych, nie potrafią odnaleźć się w grupie, wykazują wielkie talenty i niespotykane zdolności, brakuje im empatii, funkcjonują według wyuczonych schematów, wszystko traktują dosłownie i z ogromną powagą. O ludziach dotkniętych autyzmem lub z zespołem Aspergera (łagodniejsza forma autyzmu) krąży wiele teorii, jednak nie każda z nich ma pokrycie w rzeczywistości. Faktem jest, że ludziom zdrowym bardzo trudno zrozumieć świat, w którym żyją osoby autystyczne, stąd też często przypisujemy im cechy osobowości i zachowania, które z biegiem czasu obrastają w mit. Na szczęście autyzm już dawno przestał być tematem tabu i obecnie bardzo często pojawia się w mediach i kulturze. Bohaterów dotkniętych tą chorobą możemy znaleźć w książkach, współczesnych sztukach teatralnych, programach telewizyjnych i oczywiście w kinematografii. Motyw autyzmu na ekranach kinowych pojawił się już pod koniec 80. XX w., a w kolejnych dekadach mieliśmy już prawdziwy wysyp ciekawych produkcji, które w prosty i przystępny sposób przybliżały to zagadnienie. Obecnie na platformie Player.pl możemy oglądać nowy serial "Nieobecni", w którym jeden z bohaterów ma zespół Aspergera. Ale godnych polecenia produkcji o tej tematyce jest znacznie więcej. Przedstawiamy wam pięć filmowych i serialowych perełek, które bawią, uczą, wzruszają, a przede wszystkim pozwalają nam zobaczyć i zrozumieć codzienne zmagania z życiem osób autystycznych oraz ich bliskich. "Nieobecni". Policjant o przenikliwym umyśle i tajemnicze śledztwo Serial o bohaterze z Aspergerem i wątek kryminalny w tle? Tego na polskim ekranie jeszcze nie było. Najnowsza produkcja Player Original to historia Mili Gajdy (Justyna Wasilewska) – artystki od lat związanej ze światem tańca, która w ostatniej chwili zmienia świąteczne plany i decyduje się spędzić Boże Narodzenie z ojcem, jego drugą żoną i przyrodnim bratem. Sielska, radosna atmosfera znika bezpowrotnie, gdy dziewczyna przekracza próg rodzinnego domu. W kuchni widać ślady przygotowań do wigilijnej kolacji, ale bliscy rozpłynęli się w powietrzu... Kiedy nie zjawiają się do wieczora, Mila zgłasza ich zaginięcie na policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Filip Zachara (Piotr Głowacki), ekscentryczny i nieco wycofany podkomisarz z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Jego zachowanie początkowo drażni główną bohaterkę i sprawia, że ta zaczyna podchodzić sceptycznie do umiejętności policjanta. "Mam zespół Aspergera. To nie jest zaraźliwe, ale nie jest też uleczalne" – przyznaje otwarcie Filip, gdy słyszy, jak Mila w rozmowie ze swoim partnerem określa go mianem kretyna. U nowo poznanych osób zachowanie Zachary faktycznie może budzić konsternację. Śledczy jest niezwykle poważny, nie rozumie żartów i nie dostrzega ironii ani dwuznaczności w wypowiedziach swoich rozmówców. Jest szczery, bezpośredni i bardzo zdystansowany. Wyraźnie widać, że praca w grupie i zarządzanie zespołem sprawia mu trudność, dlatego też woli działać sam. Choć na co dzień Filip podchodzi do świata z dużą rezerwą, potrafi też okazać współczucie i wyciągnąć pomocną dłoń do osób dotkniętych nieszczęściem. Mimo początkowych uprzedzeń Mila uświadamia sobie, że tylko współpracując z Filipem, ma szansę rozwiązać zagadkę zaginięcia bliskich i ich odnaleźć. Zagadkowa fabuła serialu intryguje i wciąga. Co się stało z rodziną tancerki? Kto przyłożył rękę do ich zniknięcia? O czym świadczą niepokojące ślady, które zaczynają pojawiać się w toku śledztwa? I najważniejsze – czy Gajdowie jeszcze żyją? Mocną stroną tej produkcji są ciekawi bohaterowie, których perypetie nie pozostawiają widza obojętnym. Uwagę zwraca świetna gra Piotra Głowackiego, który bardzo dobrze przygotował się do roli osoby z zespołem Aspergera. Aktor stworzył wielowymiarową postać, która skutecznie ucieka od łatek, stereotypów i schematów. Z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki "Nieobecnych" na Player.pl, żeby poznać dalsze losy bohaterów. Zobacz zwiastun serialu "Nieobecni"! Premiera już 29 grudnia w Playerze! [Nieobecni] "Atypowy". Trudny krok w dorosłość Serial wyprodukowany przez Netflix pokazuje codzienność amerykańskiego nastolatka z zespołem Aspergera i jego bliskich w bardzo lekki i humorystyczny sposób. Sam (w tej roli Keir Gilchrist) wygląda jak typowy uczeń liceum, ale bardzo różni się od rówieśników. Bohater ma zespół Aspergera, przez co znacznie trudniej mu obcować w towarzystwie, zawierać znajomości i przyjaźnie, chodzić na randki i przeżywać problemy charakterystyczne dla nastoletniego wieku. Mimo licznych przeszkód i barier, jakie stwarza jego choroba, Sam stara się za wszelką cenę prowadzić normalne życie. Wspierają go w tym najbliżsi – rodzice, siostra, terapeutka i kolega z pracy, który ochoczo objaśnia chłopakowi tajniki damsko-męskich relacji. Już na początku pierwszego sezonu możemy dostrzec, że bohater ma w sobie ogromną wrażliwość, zakochuje się, potrafi nieść pomoc innym i docenia miłość, jaką otacza go rodzina. Bardzo przeżywa to, jak otoczenie reaguje na jego chorobę. "Ludzie myślą, że nie wiem, kiedy się ze mnie śmieją, ale to nieprawda. Nie wiem tylko, dlaczego, a to chyba gorsze" – przyznaje Sam w jednym z odcinków. Choć "Atypowy" porusza ważny i trudny problem autyzmu, twórcy podeszli do tematu z dużym dystansem i poczuciem humoru, dzięki czemu serial ogląda się z prawdziwą przyjemnością. "Latarnia na wybrzeżu orek". Szczęście w sercu Patagonii Ten film jest jak poemat o urokach prostego życia i wierze w lepsze jutro, mimo życiowych trudności. Wraz z bohaterami przenosimy się na malownicze tereny parku narodowego u wybrzeży Patagonii. Właśnie tu, w miejscowości Valdes mieszka i pracuje Beto Bubas (Joaquín Furriel) – naukowiec od lat badający życie orek. Samotną egzystencję mężczyzny przerywa pojawienie się niespodziewanych gości – Loli (Maribel Verdú) i jej synka Tristana. Chłopiec cierpi na autyzm, nie mówi, nie okazuje uczuć, nie komunikuje się z otoczeniem. Jego zachowanie zmienia się po obejrzeniu programu na temat orek, w którym wystąpił Beto. Zdesperowana matka postanawia wyjechać z Hiszpanii do Argentyny, licząc, że kontakt ze zwierzętami zmieni życie chłopca. Bubas początkowo traktuje Lolę i Tristana jak intruzów i odmawia im pomocy. Z czasem jednak zaczyna zauważać, że zagraniczni goście wypełniają pustkę po stracie jego bliskich. Rodzinna tragedia spowodowała, że Beto zamknął się w sobie i poświęcił życie orkom, ale obecność Loli i Tristana budzi w mężczyźnie potrzebę miłości. Znajomość z kobietą i jej synkiem skłania bohatera do największych poświęceń, które z czasem zaważą na jego przyszłości. "Latarnia na wybrzeżu orek" to wzruszająca opowieść o nierozerwalnej więzi człowieka z naturą i bezwarunkowej przyjaźń, jaką potrafią okazywać zwierzęta. W otoczeniu rajskiej przyrody patagońskiego parku narodowego każdy z bohaterów odnajduje swoje szczęście. Zapierające dech w piersiach zdjęcia Óscara Durána sprawiają, że film w pełni zasługuje na miano arcydzieła, które ogląda się ze szczerym zachwytem od pierwszej do ostatniej minuty. "Adam". Miłość w blasku gwiazd Amerykański komediodramat o trudnej miłości, jaka połączyła młodą autorkę książek dla dzieci i zamkniętego w sobie geniusza, to jeden z najsłynniejszych filmów poruszających temat życia z Aspergerem. Tytułowy Adam (Hugh Dancy) jest introwertykiem zafascynowanym Kosmosem. Po śmierci ojca mieszka samotnie w eleganckiej dzielnicy Nowego Jorku. Życiową rutynę bohatera przerywa pojawienie się nowej sąsiadki, Beth (Rose Byrne). Dziewczynę intryguje ekscentryczny sposób bycia Adama i już wkrótce pomiędzy bohaterami rodzi się silna więź. Niestety, na drodze do szczęścia tej dwójki staje wiele przeciwieństw losu, które sprawiają, że ich miłość zostaje wystawiona na ciężką próbę. Film pokazuje, jak wielki wysiłek muszą podjąć osoby z zespołem Aspergera, żeby otworzyć się na drugiego człowieka. "Adam" to piękny i wzruszający obraz o akceptacji, pokonywaniu własnych barier i trudnej drodze do samodzielności. "Rain man". Triumf braterskiej miłości Ten oscarowy klasyk w gwiazdorskiej obsadzie jest zarazem jedną z pierwszych kinowych produkcji poruszających na forum temat autyzmu. Po śmierci ojca Charlie dowiaduje się, że ma brata, któremu w spadku przypadł niemal cały rodzinny majątek. Bohater postanawia odkryć tożsamość tajemniczego krewnego i przejąć od niego odziedziczoną fortunę. Sprawa komplikuje się, gdy Charlie odkrywa, że jego brat cierpi na autyzm i ma duży problem z nawiązywaniem kontaktów. Pragnienie odzyskania pieniędzy jest jednak silniejsze niż współczucie, dlatego mężczyzna po krótkim namyśle porywa Raymonda, żeby zmusić prawników do zmiany woli zmarłego ojca. Ucieczka z zakładu przeradza się w niezapomnianą przygodę, podczas której między mężczyznami rodzi się silna, braterska więź. Obraz w reż. Barry’ego Levinsona bardzo dobrze pokazuje, jak trudna i wyboista bywa droga do zrozumienia osób dotkniętych autyzmem. Charlie grany przez Toma Cruise’a początkowo daje upust emocjom, krzycząc, wściekając się i niecierpliwiąc, ilekroć Ray pokazuje swoje "dziwactwa". Z biegiem czasu zaczyna rozumieć, że jedyną szansą na dogadanie się z bratem jest miłość, cierpliwość i empatia. Więź, jaka rodzi się pomiędzy bohaterami, sprawia, że wyrachowany plan Charliego ustępuje miejsca braterskiej czułości. Doskonała gra aktorów (w pełni zasłużony Oscar dla Dustina Hoffmana!) gwarantuje wspaniałą filmową ucztę. 