"Interesują mnie ludzkie historie". Wywiad z Igorem Brejdygantem, scenarzystą i autorem kryminałów "Rysa" i "Układ"

Czy pisząc powieści wyobraża Pan już sobie ich filmowe bądź serialowe wersje? Postaci w wyobraźni zyskują twarze znanych i lubianych aktorek lub aktorów?

Przeważnie nie. Wynika to z kilku przyczyn. Ja mam w ogóle problem z zapamiętywaniem twarzy, myślę, że moim udziałem stała się taka lajtowa wersja prozopagnozji, czyli przypadłości która uniemożliwia lub czyni utrudnionym właśnie zapamiętywanie twarzy. Cierpi na nią na przykład Brad Pitt – podobno. Poza tym twarz to jest najtrudniejsza rzecz do wyobrażenia sobie, więc choć mam jakiś zawsze zarys, to pisząc, konkretnej nie widzę. Jest jeszcze pewien powód, bardziej prozaiczny, a nawet pragmatyczny. Ja jestem filmowcem i wiem, jak mielą żarna, które uruchamiane są przy produkcji filmowej. W związku z tym mam świadomość, że ostateczna decyzja co do obsadzenia postaci konkretnym aktorem należy do producenta. Bywa, że jestem pytany o zdanie albo o propozycje, ale rzadko dzieje się tak, że obsadzane są osoby z klucza moich ewentualnych wyobrażeń. W związku z tym, gdybym dajmy na to obsadził sobie w głowie jakąś postać Hopkinsem, a zagrałby ją De Niro, to mógłbym mieć potem pewien dysonans i w rezultacie mniejszą przyjemność z oglądania. Oszczędzam sobie tego.