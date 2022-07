"IO". Wygrał nagrodę w Cannes. Widzowie będą zaskoczeni filmem Polaka

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych tytułów, "IO" to żaden dokument, a film fabularny. Jest z nich też najbardziej wystylizowany, udziwniony i, można by rzec, egzystencjalny. W tym aspekcie obraz Skolimowskiego niejako nawiązuje do "Na los szczęścia, Baltazarze!", wielkiego arcydzieła Roberta Bressona z 1966 r. Francuski mistrz, inspirowany "Idiotą" Dostojewskiego, także pokazał historię osiołka, który po chwilowym szczęściu u boku młodej bohaterki trafia do jednego okrutnego pana za drugim.