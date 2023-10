Jedna z najpiękniejszych. W nowym filmie wygląda dosłownie zabójczo

W filmie "Trzej Muszkieterowie: Milady" zobaczymy, jak D'Artagnan będzie zmuszony połączyć siły z Milady de Winter, by uratować ukochaną z rąk porywaczy. Możemy podejrzewać, że będzie to jedynie tymczasowy sojusz, który agentka kardynała Richelieu będzie chciała wykorzystać do swoich niecnych celów.