"Jeszcze nie czas" Viggo Mortensena otworzy 28. edycję EnergaCAMERIMAGE

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że filmem otwarcia 28. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE będzie Jeszcze jest czas w reżyserii Viggo Mortensena i ze zdjęciami Marcela Zyskinda. Obaj twórcy przyjadą do Polski na zaproszenie dystrybutora M2 Films oraz festiwalu EnergaCAMERIMAGE, a w trakcie swojej wizyty odwiedzą najpierw Toruń, gdzie zapowiedzą seans Jeszcze jest czas i spotkają się z festiwalową publicznością, po czym uświetnią swoją obecnością oficjalną polską premierę, która odbędzie się w Warszawie. Film trafi 20 listopada do dystrybucji w polskich kinach.

John wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles, gdzie mieszka razem ze swoją rodziną. Kalifornia to przyjazny i otwarty dla wszystkich świat, zupełnie inny niż dom rodzinny Johna, w którym wciąż mieszka jego ojciec – farmer przywiązany do ziemi i konserwatywnych wartości. Kiedy Willis zaczyna podupadać na zdrowiu, przenosi się do Los Angeles, by zamieszkać z Johnem i jego rodziną. Czy ojciec i syn, których od lat dzieli wszystko, będą potrafili porozumieć się i zaakceptować dzielące ich różnice? W rolach głównych występują Viggo Mortensen (Władca Pierścieni, Green Book), Lance Henriksen (Obcy - decydujące starcie, Truposz) i Laura Linney (Truman Show, To właśnie miłość). Za scenografię odpowiada Carol Spier (Historia przemocy, Wschodnie obietnice), film zmontował Ronald Sanders (Nierozłączni, Nagi lunch), a muzykę do niego skomponował sam Viggo Mortensen.

Viggo Mortensen jest jednym z najwszechstronniejszych aktorów swego pokolenia. Zanim jeszcze świat zachwycił się jego interpretacją Aragorna w trylogii Władca Pierścieni Petera Jacksona, aktor błyszczał między innymi w podwodnym dreszczowcu Karmazynowy przypływ Tony'ego Scotta, hitchcockowskim kryminale Morderstwo doskonałe Andrew Davisa, surrealistycznej satyrze Ewangelia wg Harry'ego Lecha Majewskiego czy dramatach akcji Tunel Roba Cohena i G.I. Jane Ridleya Scotta. Mimo ogromnego sukcesu kasowego Władcy Pierścieni, Viggo Mortensen nie związał się nigdy w pełni z kinem komercyjnym, poszukując w zamian ciekawych i niezależnych reżyserskich głosów. Grał między innymi u Davida Cronenberga w Historii przemocy, Wschodnich obietnicach (nominacja do Oscara®) i Niebezpiecznej metodzie, Waltera Sallesa w W drodze, Lisandro Alonso w Jauja, Matta Rossa w Captain Fantastic (nominacja do Oscara®) czy Petera Farrelly'ego w Green Book (nominacja do Oscara®). Falling, który zostanie pokazany w Konkursie Głównym 28. edycji EnergaCAMERIMAGE, jest jego debiutem reżyserskim.

Marcel Zyskind jest jednym z najciekawszych autorów zdjęć filmowych, którzy debiutowali w XXI wieku. Na samym początku kariery związał się z uznanym brytyjskim reżyserem Michaelem Winterbottomem, z którym nakręcił między innymi Na tym świecie, Kodeks 46, 9 Songs, Drogę do Guantanamo, Cenę odwagi i Trisznę. Pragnienie miłości. W międzyczasie realizował projekty z wybitnymi twórcami kina niezależnego, Harmonym Korine'em (Pan Samotny), Lukasem Moodyssonem (Mamut) czy Hosseinem Aminim (Rozgrywka, na planie której spotkał się z Viggo Mortensenem). Falling stał się dla Marcela Zyskinda kolejną okazją do zgłębiania ludzkiej natury za pomocą kadru, koloru i operatorsko-reżyserskiego dialogu. Jest to pierwsza nominacja Marcela Zyskinda do Złotej Żaby.