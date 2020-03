Joker znów pojawi się w filmie. Ale Warner Bros. ma już nowego kandyta

Dwie wiadomości. Dobra - Joker znów pojawi się na ekranie. Zła to taka, że Warner Bros. ma już swojego kandydata i nie jest to Joaquin Phoenix.

Postać Księcia Zbrodni przeżywa swój renesans. Film Todda Phillipsa to niekwestionowany hit box office i ulubieniec krytyków. W głównej mierze za sprawą Joaquina Phoeniksa. Nic dziwnego, że widzowie najchętniej zobaczyliby go w kolejnej części "Jokera" . Jednak mało prawdopodobne, że kiedykolwiek ona powstanie.

Ale Warner Bros. ma plany odnośnie postaci najsłynniejszego adwersarza Batmana. Jak ustalił serwis We Got This Covered, Joker ma pojawić się w którejś z planowanych dwóch kontynuacji "The Batman" Matta Reevesa, bowiem reżyser nosi się z nakręceniem trylogii.