Jowita Budnik w nowym filmie "Po miłość / Pour l'amour". Zwiastun i data premiery

Nie jest to opowieść lekka, łatwa i przyjemna. Raczej jedna z tych, które szarpią nerwy widza. Nadałem jej jednak potoczystą, dynamiczną formę, dzięki czemu film ogląda się komfortowo. Moim zamiarem było wzbudzenie u widza niezgody na świat, w którym żyjemy. A jaki jest ten świat? Paradoksalny. Progresywny technologicznie, ale regresywny humanistycznie. Pełen nieoczywistych pułapek. Emanujący niesprawiedliwością społeczną czy niesprawiedliwością w ogóle. Co nam więc zostaje? Czego się uchwycić? O co walczyć? O miłość. To jej jednak najbardziej potrzebujemy. To nasza ostatnia deska ratunku. Ostatnia instancja, do której odwołujemy się, szukając sensu życia - podkreśla reżyser Andrzej Mańkowski.